L'homme de 39 ans, soupçonné du braquage d'un bar-tabac de Plancher-Bas, en Haute-Saône, a été condamné ce mercredi 4 mai à six ans de prison, dont quatre ferme.

Six ans de prison pour le braqueur du bar-tabac de Plancher-Bas

Il apparaît dans une salle vide, assis derrière une petite table et sous une lumière blafarde. L'accusé de ce braquage est jugé à distance, puisqu'il est atteint du Covid-19. Cela ne facilite pas la discussion entre lui et le tribunal correctionnel de Montbéliard. Cette affaire aurait dû être jugée aux assises, mais les parties civiles ont accepté la correctionnalisation des faits, pour que cela aille plus vite. "Je ne l'avais jamais vraiment vu, nous explique Karine Jolly, la gérante du bar visé par ce vol, le 3 juillet 2020. J'avais des choses à lui dire, des questions à lui poser. Pourquoi nous avoir ciblé, pourquoi m'avoir frappée..." Elle n'aura pas de réponses, mais repart avec un soulagement : celui de pouvoir refermer ce lourd chapitre de sa vie.

Ce matin de juillet 2020, vers 9h45, une moto s'arrête devant son établissement. Deux hommes en descendent, entrent dans le bar. L'un d'eux, celui qui est jugé aujourd'hui, lui demande la caisse, lui assène six coups de matraque télescopique, avant de repartir avec son butin : environ 1.000 euros. Trois heures avant, ils s'étaient déjà présentés devant un tabac-presse de Bavans (Doubs), il était fermé et ils avaient été mis en fuite par le propriétaire. C'est l'un des témoins de cette première opération qui a d'ailleurs reconnu cet homme de 39 ans comme étant l'un des malfrats.

Derrière son écran, l'homme se confond en excuses pour la victime, mais peine à s'expliquer. Il ne se souvient pas des détails de cette matinée, à du mal à expliquer ses gestes. Il a déjà été condamnés pour des faits de trafic de drogue et était sous le coup de sursis.

Les discussions au tribunal portent surtout sur son rôle exact dans cette opération. Est-il le leader ? Lui assure que non. Il opérerait sous les ordres d'un trafiquant de drogue à qui il doit 3.000 euros. Trafiquant qui lui aurait donc demandé de participer à ce braquage pour effacer son ardoise. Il n'entre pas dans les détails par crainte de représailles. Dans les faits, cet habitant d'Offemont est celui qui pilote la moto, qui porte les coups à la victime, qui demande l'argent de la caisse et qui garde chez lui un fusil, utilisé lors du premier braquage. Il peine à l'expliquer.

Le tribunal le condamne à six ans de prison, dont quatre ferme, à payer 10.500 euros au titre des préjudices physique, moral et matériel. Il a aussi l'interdiction de paraître à Bavans ou Plancher-Bas. Il ne devrait pas faire appel. "Cela aurait pu être plus, mais c'est déjà bien, c'est un soulagement d'être reconnue victime", explique Karine Jolly. Déjà incarcéré depuis deux ans à Besançon, il continuera à y purger sa peine.

Les trafiquants de drogue et le deuxième homme présent sur la moto, qui n'ont pas été interpellés, sont les grands absents de ce procès.