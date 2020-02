Il avait pris en otage un surveillant à la maison d’arrêt de Dijon pendant 3h30. Un détenu de 24 ans a été condamné ce lundi après-midi à 6 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dijon et a été envoyé directement en détention à l'issue du procès.

Six ans de prison pour le détenu qui avait pris en otage un surveillant à la prison de Dijon en 2016

Dijon, France

Le tribunal correctionnel de Dijon a condamné un détenu de 24 ans à 6 ans de prison ferme ce lundi après-midi. Le jeune homme a été reconnu coupable de la prise d’otage du 4 novembre 2016. Incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon, il avait agressé et retenu un surveillant pendant plus de 3 heures, sous la menace d’une arme artisanale : une lame de rasoir collée sur le manche d’une brosse à dent.

Une vingtaine de condamnations à son casier judiciaire

Lors de l’audience, le détenu se tient droit. Il porte un polo Hugo Boss boutonné jusqu’au col et un jean, s’exprime calmement et clairement. La présidente du tribunal rappelle les mentions à son casier judiciaire, une vingtaine de condamnations depuis 2009, soit dès ses 14 ans. Sa radicalisation est aussi évoquée plus tard dans l'audience.

A quelques mètres de lui se trouvent les deux surveillants en première ligne le jour de l'agression : celui pris en otage, et son collègue témoin de la scène. "J’étais venu ramener ses vêtements au détenu", commence le premier. "Quand j’ai ouvert la porte, il m’a agrippé par le bras pour me tirer dans la cellule." Il ne se laisse pas faire, recule mais trébuche sur une marche et se retrouve à plat ventre dans la coursive. Son agresseur est au-dessus de lui, la lame de rasoir à quelques millimètres de sa gorge.

"Je pensais que j'allais mourir", se souvient le surveillant

"Il était très agressif, il répétait : 'je vais te trancher, je vais te trancher'", se souvient le surveillant, la voix tremblante. Un peu plus tard, le détenu lui permet de se mettre en position assise, mais la lame est toujours près de son cou, même lorsqu'ils fument une cigarette.

Sauf que la pression remonte vite. Des détenus regardent les chaînes d'info en continu qui relatent l'événement, hurlent au preneur d'otage ce qu'il se passe à la télé, évoquent sa radicalisation. "J'ai senti la lame sur mon cou," explique le surveillant. "Je pensais que j'allais mourir, je lui ai dit : 'Tu me fais mal' ! Pour moi, j'étais perdu à ce moment là."

Heureusement le détenu relâche la pression, et décide peu avant 22 heures de jeter son arme et de libérer son otage. Mais cette expérience a complètement chamboulé la vie de ce dernier. Il a été arrêté deux mois et demi, a fait une grave dépression et même s'il travaille toujours à la maison d'arrêt aujourd'hui, c'est sur un poste moins exposé aux détenus. Même chose pour son collègue surveillant témoin de la scène, qui souffre d'insomnie. "J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais pour moi, ce n'est pas assez."

A l'annonce de la condamnation du détenu par le tribunal, les deux hommes sont soulagés. "Après 3 ans et demi, je ne cherchais pas la vengeance", précise le surveillant pris en otage. "Pour moi le plus important, c'est que le détenu m'ait regardé en face et se soit excusé."

Le détenu et son avocate ont 10 jours pour faire appel.