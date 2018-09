Un Breton séquestre quatre femmes dans le Grand-Ouest : six ans de prison ferme

Par Martin Cotta, France Bleu Breizh Izel, France Bleu La Rochelle, France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne

Un homme de 46 ans est condamné à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laval pour enlèvement, escroquerie et séquestration. Entre le 11 octobre et le 3 novembre 2017, cet homme originaire du Morbihan, a volé la carte bleue de 4 femmes avant de les enfermer dans leurs voitures.