Six ans de suspension pour avoir frappé un arbitre de foot

Un joueur des Pyrénées-Orientales est sévèrement sanctionné après une agression lors d'un match, le 13 novembre dernier à Argelès-sur-Mer.

Pas de matches pendant six ans ! La commission de discipline du District de football des Pyrénées-Orientales a décidé d'être sévère, à l'encontre d'un joueur d'Argelès-sur-Mer.

Le 13 novembre dernier, il avait frappé un arbitre lors du match entre Argelès et Villelongue-de-la-Salanque. L'homme en noir venait de lui adresser un carton jaune.

"La décision est très justifiée" - un représentant des arbitres des Pyrénées-Orientales

Lors d'un arrêt de jeu, une altercation avait éclaté à distance entre deux joueurs. L'Argelésien, sur le banc de touche, avait menacé un Salanquais sur le terrain. En entendant la conversation, l'arbitre avait sanctionné, ce qui n'avait pas plu au joueur d'Argelès, qui avait alors frappé l'arbitre à la nuque.

"La décision est très justifiée, et on se sent sécurisé de savoir qu'on a une commission de discipline qui protège les arbitres dans ces moments là" a réagi Thierry Genièvre, le président de l'UNAF dans les Pyrénées-Orientales (Union Nationale des Arbitres de Football).