Six ans et quatre ans d'emprisonnement pour un couple de marginaux charentais

Le tribunal correctionnel d'Angoulême a condamné, ce jeudi soir, un couple de marginaux charentais à six ans et quatre ans d'emprisonnement, pour "violences en réunion sur personne vulnérable", et outrages et insultes à l'encontre de trois gendarmes. Le 14 juin dernier, à Marsac près d'Angoulême, Alice CHOUTANEAU et Jean-Christophe CHARKY, ont roué de coups un homme de 83 ans, propriétaire d'un terrain sur lequel ils avaient installé leur camping-car pour un loyer modeste de 50 euros. Le vieil homme, affaibli, a bien failli ne pas se relever de cette agression. Il était présent hier à l'audience.

"Mon client est un survivant" (l'avocate de la victime)

L'audience a été ponctuée d'incidents verbaux : entre la présidente et la prévenue qui ne lui laisse pas le temps de formuler ses questions pour le rappel des faits, entre le prévenu et la famille de la victime, avec les avocats aussi qui ont du mal à s'imposer. "Mon client est un survivant", a proclamé l'avocate de la partie civile, Gilbert Caillaud, 83 ans. Cet homme a été roué de coups, puis placé dans le coffre de la voiture du couple. Lorsqu'il a été libéré par les trois gendarmes, qui ont été frappés au passage, il a dit aux militaires :" Merci d'être intervenus, sans vous je serais mort".

