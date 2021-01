Frustré d'avoir été mis en fuite par une mamie de bientôt 80 ans, un jeune de 21 an a eu un comportement déplacé ce mercredi au tribunal de Béziers au point d'énerver la présidente de l'audience, agaçant le parquet et déstabilisant son avocat. Il est condamné à six ans de prison ferme.

Six ans de prison ferme pour l'agresseur de la mamie Ninja d’Agde

Deux hommes de 21 et 23 ans originaires de Frontignan étaient poursuivis ce mercredi à Béziers pour vol à main armé avec violence. Les faits se sont produits le 16 novembre dernier. Le plus jeune des prévenus a pointé un pistolet semi-automatique et agressé en plein après-midi, sa victime de bientôt 80 ans. Son complice qui était resté en retrait sur une moto grosse cylindrée écope de trois ans ferme.

La nonagénaire d’origine belge, fille d’un diamantaire avait réussi à faire fuir son agresseur après lui avoir asséné un coup-de-poing au visage et un coup de pied dans les testicules. À l'audience, le principal accusé a eu un comportement déplacé.

La victime était absence à l’audience

L'agresseur n'assume rien au point d'énerver la présidente du tribunal. Son attitude agace le parquet et déstabilise son avocat, quittant la salle d’audience à plusieurs reprises. Cet ancien militaire nie l'agression, dément avoir utilisé un pistolet avant de contester l'arrachage de son gros collier en or et la bague de sa victime.

Ce préparateur de commande en CDD est connu de la justice : il a déjà été condamné à cinq reprises, notamment de trois ans de prison pour vol aggravé. En avril 2020, il venait de purger sa peine. En récidive légale, il risquait jusqu'à 20 ans de prison.

Un coup de genou dans les testicules, un coup-de-poing au visage avant de crier "Allah Akbar"

Pourtant deux voisins l'ont vu pointer l’arme sur cette dernière. L'Agathoise d'origine Belge en a d’ailleurs gardé la trace du canon sur sa tempe. Son droit doigt fracturé, non pas à cause du coup porté, mais parce que son agresseur s'est acharné sur cette mamie d'à peine 55 kg. Il en pèse 30 de plus.

Cette mamie, surnommée depuis mamie Ninja, se rebelle, crie "Allah Akbar" et lui assène des coups pour se défendre. Il finit par prendre la fuite avec son complice alors que des voisins arrivent.

Un comportement déplorable

Cet homme d'1,80 m rejette toutes les accusations. "Il n’y a aucune caméra dans le quartier. Vous ne pouvez rien prouver. Déjà connu et condamnés pour des vols, le prévenu accuse la partie civile de vouloir gagner de l’argent sur son dos, 'Elle a tout inventé. C'est sa parole contre la mienne. Elle a menti aux policiers' ". La présidente tente de lui tirer les vers du nez. Mais en Vain. "Vous niez tout. Vous rigolez. Deux témoins vous ont vu. Vos empreintes ont été retrouvées sur place."

Le parquet de Béziers consterné par autant de mensonges

Mathieu Colomar, le substitut du procureur réclame huit ans de prison contre ce dernier. Cinq contre son complice. "Je suis désarmé par cette audience. Étonné par cette attitude. Vous mentez comme un arracheur de dents. Vous n'assumez rien. De manière peu intelligente, vous avez décidé de plaider contre la réalité des faits. En revanche, vous n'avez pas le droit d'insulter le tribunal. Vous vous foutez du tribunal, mais il ne faudra pas pleurer quand le couperet va tomber."

Impassible à l’audience, cet homme frustré d’avoir été déstabilisé par une mamie de 30 kilos de moins et sachant se défendre ne laisse rien transparaître. Il n’est pas venu ici par hasard. Il avait eu écho que sa victime était la fille de diamantaire. Mais la seule richesse de cette mamie, une petite retraite de 1.000 euros et une modeste maison en héritage.

Son avocat toulousain maître Pierre Debouisson s'avouera désarmé par l'étonnante stratégie de défense de son client. "Après tant de contradictions, est-il utile que je prenne la parole ? Je me pose bien des questions sur l'état mental de mon client. Je vous demande de dissocier sa stratégie de défense de la mienne. Vous devez faire preuve de clémence à son encontre."

Après deux heures d'audience, le tribunal n'aura pas réussi à décrocher des excuses. Seul son complice exprime des regrets.