Six blessés dans l'explosion d'un four d'une usine à Laudun-L'Ardoise

Les sapeurs-pompiers du Gard sont engagés depuis 18h20 ce jeudi soir sur la commune de Laudun l’Ardoise, rue Keller, aux établissements Ferropem, une usine de production de ferronnerie industrielle. Une explosion a touché un des bâtiments de cette entreprise. Elle se situe au niveau d’un four. Et elle a provoqué des blessures à 6 personnes de l’entreprise. Ces victimes sont toutes en urgence relative et ont été prises en charges par les secours. DEs blessés légers qui ont en fait respiré des fumées.

Selon le maire de Laudun, joint par France Bleu Gard Lozère, 5 explosions ont eu lieu à partir de 18h20, dans le bâtiment du four 24. "Une fuite d'eau et un contact avec le métal en fusion en seraient à l'origine", toujours selon Yves Cazorla, qui précise que tout risque a été écarté rapidement : selon les sapeurs-pompiers, il fallait environ une heure pour que le métal refroidisse et ne soit plus liquide.

L’ensemble de l’usine est évacué et les installations sont mises, pour l’instant, à l’arrêt. L'eau et l'électricité ont été coupées. Un périmètre de sécurité a été mis en place.

Aucun personnel de l’entreprise ne manque à l’appel.

70 sapeurs-pompiers du Gard étaient engagés. L'incident est terminé.