Six blessés dans un accident de la route à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres

Ce samedi 14 août, un accident grave impliquant deux voitures et un poids lourd a fait six blessés dont trois en urgence absolue sur la départementale 948 à Celles-sur-Belle.

Il y a eu un accident grave ce samedi 14 août dans les Deux-Sèvres. Ça s'est passé vers 20 heures sur la départementale 948 à Celles-sur-Belle. Deux voitures et un poids lourd sont entrés en collision. Le bilan est sévère : il y a six blessés, dont trois en urgence absolue. Une autre victime a dû être désincarcérée. La majorité des victimes font partie de la même famille, avec un couple et quatre enfants de neuf mois à huit ans. Au total, 27 pompiers mobilisés sur cette intervention dont deux équipes de médecins urgentistes, sans compter l'hélicoptère du SMUR. En tout, neuf véhicules ont été engagés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident.

Plus d'information à suivre...