Six blessés dans un accident entre deux voitures sur l’A64 au niveau de Limendous

L'accident s'est produit ce dimanche matin vers 4 heures sur l’A64 dans le sens Toulouse-Bayonne. Les victimes ont été hospitalisées à Pau, deux sont dans un état grave.

Ce dimanche matin vers 4h, la brigade des pompiers de Pau est intervenu sur l’A64 dans le sens Toulouse-Bayonne après un grave accident. Deux voitures sont entrées en collision sur l'autoroute, à hauteur de Limendous juste avant la sortie Soumoulou.

Six personnes ont été prises en charge par les secouristes et transportées au centre hospitalier de Pau. Une femme âgée de 34 ans et une fillette de 5 ans sont dans un état grave.