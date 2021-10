Six blessés dans un accident impliquant une voiture de police ce mercredi à Lourdes

Deux voitures, dont une de police, se sont percutées ce mercredi vers 19 h à Lourdes. Trois policiers, deux détenus qui se trouvaient dans leur véhicule et l'automobiliste d'en face ont été blessés, dont un policier et un détenu gravement.

Les six blessés ont été transportés à l'hôpital de Lourdes.

Gros accident de la route ce mercredi soir sur l'avenue Alexandre Marquis de Lourdes (Hautes-Pyrénées). Deux voitures, dont un véhicule de police, se sont percutées aux alentours de 19 heures et six personnes ont été blessées.

Deux personnes gravement blessées

Il s'agit de trois policiers, de deux détenus qui se trouvaient dans la voiture de police, et de l'automobiliste d'en face. Un des policiers et un des détenus étaient dans un état grave lorsque les pompiers ont transporté les six blessés à l'hôpital de Lourdes.