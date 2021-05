Six blessés dans un carambolage près de Saint-Malo

Un accident de la route a fait six blessés légers, sur la D137 entre Saint-Malo et Rennes, ce dimanche 30 mai.

Un carambolage a fait six blessés ce dimanche 30 mai, sur la route entre Saint-Malo et Rennes, à hauteur de Saint-Jouan-des-Guérets. L'accident s'est produit vers 17h20 et a impliqué deux voitures et quatre motos. Tous les blessés ne sont que légèrement touchés et ont été transportés vers différents hôpitaux.

La circulation dans le sens Saint-Malo / Rennes a été coupée plus d'une heure, le temps de l'intervention des pompiers et des gendarmes. A 19h15 la circulation a repris normalement.