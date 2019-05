Six blessés dans une collision entre deux voitures à Montpellier

Montpellier, France

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi matin à Montpellier, vers 8 heures, sur la RD 132 entre Saint Jean de Vedas et le rond point "Chez Paulette ", une violente collision entre deux voitures qui a nécessité l'interruption de la circulation.

Cet accident a fait six blessés dont trois graves, trois occupants d'une des voitures . Une femme de 70 ans qui était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours a pu être réanimée et transportée en urgence absolue au CHU de Montpellier . Les deux autres occupants du véhicule un homme et une femme d’une trentaine d’années qui étaient coincés dans la voiture souffrent de traumatismes à l'abdomen et aux jambes.

Le conducteur de l'autre véhicule, âgé de 67 ans,qui se plaignait de douleurs à la poitrine, en raison de ses antécédents cardiaques, a été hospitalisé, les deux enfants âgés de 4 et 8 ans sont légèrement blessés.

Une trentaine de pompiers sont intervenus sur cet accident.