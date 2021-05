Deux voitures se sont percutées de plein fouet ce lundi matin de Pentecôte sur une route secondaire entre Miremont et Auterive au sud de Toulouse. Le bilan est lourd : six blessés dont deux ont évacués en urgence absolue.

Six blessés dont deux enfants dans un choc frontal près d’Auterive au sud de Toulouse

Les pompiers et les secours ont été appelés sur place vers 10 h 30 ce lundi matin 24 mai après un choc frontal entre deux voitures sur la D12C, une route secondaire entre Miremont et la route d’Auterive au sud de Toulouse. Six personnes sont blessées, dont deux grièvement.

Deux blessés évacués d'urgence dont un par hélicoptère

Parmi les six blessés, une jeune femme de 23 ans en urgence absolue a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital Purpan. Un jeune homme de 25 ans également en urgence absolue a été évacué vers la clinique d'Occitanie.

Deux enfants de 4 et 8 ans

Quatre autres personnes, un homme de 33 ans, une femme de 31 ans, et deux enfants de 4 et 8 ans sont plus légèrement blessés, ils ont été évacués vers l'hôpital des enfants de Purpan.

On ne connait pas encore les circonstances exactes de ce dramatique accident. Les deux voitures se sont percutées entre deux ronds-points sur cette petite route secondaire qui relie Miremont à la D820 , la route entre Toulouse et l'Ariège vers Auterive.