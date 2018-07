Deux voitures se sont percutées ce jeudi après midi vers 17h sur la route de la petite camargue à Marsillargues . Le bilan est de six blessés dont deux graves: un homme de 40 ans et un enfant de cinq ans. La route a été coupée à la circulation.

Marsillargues, France

Un violent accident de la route s'est produit ce jeudi sur la route de la petite camargue entre la Grande-Motte et Lunel à hauteur de la commune de Marsillargues. Un choc frontal entre deux voitures.

Au total six personnes ont été blessées.

Un enfant de cinq ans a été grièvement touché ainsi qu'un militaire de 40 ans qui a dû être désincarcéré.

Les quatre autres victimes sont blessées moins sérieusement ,deux fillettes de neuf et 13 ans et deux jeunes femmes de 22 et 27 ans .

Il a fallu mobiliser plus de 20 pompiers, quatre ambulances et deux hélicoptères.

La route a été coupée à la circulation.