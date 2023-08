Six blessés, dont deux graves, dans un choc frontal à Rochefort

Un violent choc frontal entre deux voitures a fait six blessés, dont deux graves, ce mercredi soir vers 22h30 à Rochefort (Charente-Maritime). Une vingtaine de pompiers, l'équipe médicale du Smur, et cinq ambulances ont été mobilisés pour secourir les six personnes blessées dans cette collision survenue sur l'avenue de Torrelavega, la départementale 911, entre la station de lagunage et le rond-point du Polygone.

ⓘ Publicité

Les deux blessés graves sont un jeune homme de 24 ans et un homme de 57 ans. Ils ont été transportés dans les hôpitaux de Rochefort et de La Rochelle. Les quatre blessés légers sont un petit garçon de 6 ans, un jeune homme de 26 ans, un homme de 50 ans et une femme de 51 ans.

Les pompiers des centres de secours de Rochefort, Tonnay-Charente, Pont-l'Abbé-d'Arnoult et Aigrefeuille-d'Aunis ont été engagés la nuit dernière. La police nationale va devoir établir les circonstances de ce choc frontal.

loading