Six blessés, dont trois enfants, dans un accident de la route à Caderousse

Les six blessés ont été transportés vers l'hôpital d'Orange.

Deux voitures se sont violemment percutées ce samedi après-midi à Caderousse. Le choc frontal a eu lieu vers 14 heures sur la route départementale 17. En tout, six personnes sont légèrement blessées : le conducteur de l'une des voitures et les 5 occupants de la voiture qui arrivait en face, deux adultes et leurs trois enfants de un à quatre ans.

ⓘ Publicité

Les six victimes ont été transportées vers l'hôpital d'Orange. On ne connaît pas l'origine de l'accident mais les tests d'alcoolémie se sont tous révélés négatifs.