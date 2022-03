Ce samedi soir, une voiture et un utilitaire se sont percutés à Marigné-Laillé, au lieu-dit les Renardières. Six personnes ont été blessées dans le choc dont une grièvement.

Six blessés dont un grave dans un accident à Marigné-Laillé

Une voiture et un utilitaire se sont percutés ce samedi 11 mars. C'était vers 22h à Marigné-Laillé, au niveau du lieu-dit les Renardières. Cinq personnes ont été légèrement blessées et une grièvement. Les victimes ont été évacuées au centre hospitalier du Mans et au Pôle Santé Sud. Plusieurs centres de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.