Un accident de la route a fait six blessés légers sur l'A355 samedi, à hauteur d'Ernolsheim-Bruche, près de Strasbourg. Toutes les victimes, dont une fillette âgée de 1 an, ont été hospitalisées en urgence relative.

Six blessés dont une fillette de 1 an dans un accident de la route près de Strasbourg

Six personnes ont été légèrement blessées dans un accident de la route, samedi 16 juillet vers 11h20, sur l'A355 à hauteur d'Ernolsheim-Bruche, à l'ouest de Strasbourg, dans le sens Nord-Sud. Deux véhicules sont impliqués dans cette accident, avec à leur bord un homme et quatre femmes âgés de 17 à 53 ans, ainsi qu'une fillette âgée de 1 an.

Les six blessés ont été transportés en urgence relative à l'hôpital de Hautepierre, à Strasbourg. L'accident a provoqué une fermeture partielle de l'autoroute 355. Au total, 19 pompiers ont été mobilisés sur cette opération de secours.