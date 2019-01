Six blessés, huit arrestations au Mans dans les heurts après la manifestation des gilets jaunes

Par Alexandre Chassignon, France Bleu Maine

Quelques dizaines de gilets jaunes et les policiers se sont affrontés pendant trois heures, ce samedi après-midi au Mans, à l'issue d'une manifestation record depuis le début du mouvement. Les heurts ont fait six blessés légers et la police a interpellé huit personnes.