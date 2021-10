Six blessés légers dont trois enfants dans un choc frontal à Saint-Paul-en-Gâtine

Une violente collision frontale s'est produite ce dimanche 3 octobre à Saint-Paul-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres, à la frontière avec la Vendée. L'accident a eu lieu en fin de journée, un peu après 18 heures, sur la route départementale 136. Six personnes ont été légèrement blessées d'après le bilan des secours : trois enfants de un an, cinq ans et 13 ans, deux hommes de 41 ans et une femme de 37 ans. Leur transport vers l'hôpital était en cours ce dimanche soir. 12 pompiers ont été mobilisés.