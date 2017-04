Désarmement de l'ETA: six caches d'armes sur huit étaient en Béarn

Ce samedi huit caches de l'ETA ont été désarmées, six se trouvaient en Béarn. Reportage à Araujuzon.

Ce samedi était une journée historique pour l'ETA, l'organisation séparatiste basque a fourni aux autorités l'emplacement de huit caches d'armes. Dont six situées en Béarn.

6 caches d'armes sur 8 en Béarn

Ces six caches d'armes en Béarn se trouvent sur les communes d'Araujuzon, Maslacq, Viellenave de Navarrenx, Audaux, Aramits, et Lahontan. Les deux autres sont au Pays Basque à Saint-Pée-sur-Nivelle et à côté d'Etcharry.

À chaque fois les armes étaient cachées en dehors des villages, dans des coins isolés, souvent en forêt.

À Araujuzon, les habitants n'en reviennent pas

Dans le village d'Araujuzon, où habitent moins de 200 personnes, tout le monde est surpris par cette découverte. Au lendemain du désarmement on ne parle que de cela dans le village. Devant l'auberge de Labat, Geneviève raconte à tout le monde ce qu'elle a vu: des fourgons et des dizaines de voitures avec des gendarmes cagoulés à l'intérieur. "Ils m'ont demandé où était le petit pont d'Araujuzon", raconte-t-elle. "Je ne comprenais pas ce qu'il se passait" poursuit Geneviève. Elle prévient aussitôt le maire, Jean-Claude Larco qui se rend sur place, à côté du bois de Rivehaute, au-dessus du village. Là il voit une trentaine de voitures, et des gendarmes qui creusent au pied d'un arbre et ressortent plusieurs caisses en plastique. À l'intérieur, des armes de l'ETA.

J'ai vu une trentaine de voitures [...] et des gendarmes qui déterraient des boites plastique. C'était au pied d'un arbre à proximité de la route, pas si caché que cela. C'était surprenant !" - Jean-Claude Larco, le maire d'Araujuzon

Le maire d'Araujuzon, Jean-Claude Larco, a assisté au désarmement, il raconte Partager le son sur : Copier

En tout c'est plusieurs dizaines d'armes et des milliers d'explosifs qui ont été vidés dans les huit caches révélées ce samedi par l'organisation indépendantiste basque.