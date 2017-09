Six cas de légionellose détectés dans le Territoire de Belfort

Six cas de légionellose ont été détectés au mois d'août dans le Territoire de Belfort, annonce la préfecture ce lundi. Un patient est décédé.

Six cas de légionellose ont été signalés au mois d'août, dans le Territoire de Belfort. C'est la préfecture qui vient de communiquer, ce lundi 11 septembre. Un patient, qui présentait de multiples fragilités mentales est décédé, un touriste de 46 ans. Les six personnes n'ont aucun lien entre eux. On ignore encore où ces personnes ont été contaminées, dans le département.

Deux enquêtes ouvertes

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, est en train de procéder à des investigations environnementales. De son côté, l'ARS, l'agence régionale de santé a lancé des analyses pour déterminer le ou les types de souches qui ont affecté les malades.

Les symptômes de la grippe

La légionellose est une forme grave d'infection pulmonaire d'origine bactérienne, qui infecte l'homme par inhalation d'eau contaminée diffusée en aérosol. La maladie n'est pas contagieuse d'une personne à une autre. Les symptômes sont généralement similaires à ceux d'une grippe: fière, frissons, toux, difficultés respiratoires et parfois des nausées et confusion. Le traitement se fait par antibiotique.