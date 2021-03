Six cellules fouillées au centre pénitentiaire de Perpignan après la découverte de quatre lames de scie

Six cellules ont été fouillées au centre pénitentiaire de Perpignan ce jeudi matin. Six portables, 30 grammes de résines de cannabis et trois mini tournevis ont été retrouvés. Cette fouille a été organisée après la découverte il y a un peu plus d'un mois de quatre lames de scie dans la prison.

Après avoir déplacé, mercredi en fin de journée, les six détenus concernés, les équipes du centre pénitentiaire de Perpignan ont procédé à la fouille des six cellules ce jeudi matin. Au total six portables, trente grammes de résine et trois mini-tournevis ont été trouvés.

Quatre lames de scie

A l'origine de cette fouille, la découverte il y a un peu plus d'un mois de quatre lames de scie dans le couloir se trouvant entre les murs d'enceinte de la prison et la cour intérieure, réservée pour les détenus. Pour les syndicats cela ne fait pas trop de doutes : des détenus prévoyaient de s'évader.

C'est dans ce contexte que la direction a décidé de mettre en place la fouille de six cellules. Une fouille trop restreinte selon Pierre Grousset, agent et syndicat UFAP-UNSA. Il regrette en effet que la direction ne prenne pas la mesure des choses : "nous avons 319 cellules dans la prison, nous n'en avons fouillé que six ce jeudi. Alors que nous savons très bien que certains détenus dangereux cachent des objets interdits dans les cellules d'autres détenus moins soupçonnables."

Problèmes de sécurité

Et Pierre Grousset d'ajouter : "nous avons déjà mis plus d'un mois à faire ces fouilles et nous ne le faisons pas dans toutes les cellules. Il y a des problèmes de sécurité. Cela peut mettre en danger les surveillants mais aussi les habitants de Perpignan. Il y a des détenus dangereux dans cette prison."

Pour rappel l'un des détenus de la prison a été condamné dans le cadre d'une affaire de terrorisme à une peine de dix ans dont six ans de sûreté.