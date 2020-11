Un routier qui arrivait à un entrepôt à Bourg-lès-Valence (Drôme) ce mardi après-midi a alerté la police, inquiet de bruits provenant de sa remorque. A l'intérieur, se trouvaient six Iraniens sans papiers.

Six clandestins iraniens découverts dans un camion à Bourg-lès-Valence

Les gendarmes de l'autoroute sont parfois appelés pour des clandestins cachés dans des camions sur l'A7. C'est plus rare pour les policiers de Valence. Ce mardi un peu avant 15 heures, ils ont été alertés par un routier inquiet de bruits en provenance de la remorque de son camion alors qu'il arrivait à l'entrepôt Fiter de Bourg-lès-Valence. Six Iraniens se cachaient à l'intérieur. On ne sait pas d'où ils arrivaient, ni où ils espéraient se rendre. Ils ont été conduits au commissariat de Valence.