Six classes de l'école Saint-Exupéry à Joigny vandalisées

Six des quinze classes du groupe scolaire Saint-Exupéry à Joigny ont été vandalisées dans la nuit de mardi à mercredi. Les faits ont été découverts mercredi matin à l’arrivée dans l’établissement. Dans six classes, des cahiers ont été déchirés, de la peinture et graffitis retrouvés sur les murs. Une plainte va être déposée par le maire, Bernard Moraine, qui s’est rendu sur place tout de suite après avoir été averti de ces actes de vandalisme.

C’est un spectacle qui fait toujours mal au cœur" – Bernard Moraine, le maire de Joigny

Les vandales ont pris tout ce qu’ils ont trouvé dans les classes : des pots de peinture, de colle, des papiers qu’ils ont jeté partout. "On sent que cela a été fait à la va vite et sans concertation ", précise le maire de Joigny. Bernard Moraine, qui a bon espoir que les gendarmes trouvent rapidement ceux qui ont fait ça. Selon les premiers éléments, il s’agirait de jeunes voire très jeunes personnes.

Les gendarmes ont relevé quantité d’empreintes. Les données de la caméra de vidéosurveillance placée judicieusement devant le groupe scolaire vont sans doute livrer elles aussi des éléments, selon Bernard Moraine. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Joigny et devrait aller très vite.

Les dégâts ont été nettoyés mercredi après-midi. Les cours reprendront normalement jeudi matin.