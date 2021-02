Mardi matin, les gendarmes ont surpris le patron d'un bar-restaurant de Sablé-sur-Sarthe en compagnie de six clients. Alors que l'établissement est censé être fermé. Les sept personnes ont été verbalisées.

Six clients pincés dans un bar-restaurant censé être fermé à Sablé-sur-Sarthe

Boire un verre ou un café dans un bar en temps de coronavirus... Certains en rêvent. D'autres le font, au risque de se faire attraper ! C'est ce qui s'est passé mardi matin, dans un bar-restaurant de Sablé-sur-Sarthe, où les gendarmes ont découvert le patron en compagnie de six clients.

Depuis quelques temps, les gendarmes avaient remarqué des allers et venues autour de cet établissement bien connu, installé dans une galerie commerciale de la ville, et officiellement fermé depuis le 30 octobre à cause des restrictions sanitaires la crise. Dans la ville, le bruit courrait également, depuis plusieurs semaines, qu'il accueillait parfois des clients à la dérobée, en les faisant passer "par le côté".

Bingo ! Lors de leur visite mardi matin, les gendarmes y découvrent le patron en compagnie de six personnes. Si elles n'ont pas été prises en flagrant délit de consommation, "elles n'avaient rien à faire là", précise la gendarmerie, qui a verbalisé tout le monde au tarif de 135 €, y compris le patron, dont l'établissement pourrait également subir des sanctions administratives de la part de la préfecture.

Plusieurs entorses aux règles ailleurs en Sarthe

Le 11 novembre, lors d'une opération de contrôle générale sur la ville de Sablé, deux clients qui buvaient un café à emporter sur des mange-debout devant un autre bar, avaient également été verbalisés. "Mais ça n'avait rien à voir, souligne la gendarmerie, car la vente à emporter est autorisée, simplement, le gens ne doivent pas consommer leur boisson devant pour éviter les attroupements."

Les responsable de ce café, qui soulignent le flou régnant à l'époque sur cette question, avaient d'ailleurs subi un simple rappel à la loi et immédiatement retiré ces tables hautes aujourd'hui clairement interdites. A l'approche des fêtes de fin d'année, un cafetier de Fresnay-sur-Sarthe avait également reçu un avertissement pour une situation similaire de consommation devant le commerce.

En revanche, depuis le mois de novembre, deux bars de La Flèche ont bien été verbalisés pour non-respect des mesures sanitaires : "Il pouvait s'agir de personnes ne portant pas le masque ou d'une jauge de clientèle au dessus de la limite autorisée", précise la gendarmerie.