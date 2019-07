Six départs de feu dans le Gard à cause de pétards

Les pompiers du Gard sont intervenus sur six départs de feux ce samedi soir après l'utilisation de pétards et de feux d'artifice par des particuliers.

Gard, France

Six départs de feu ont été répertoriés par les pompiers dans le Gard samedi 13 juillet au soir. Des incendies à Saint-Hilaire-de-Brethmas, Aubais, Saint-Laurent d'Aigouze, Bezouce, Gallargues et Caveirac. Rapidement maîtrisés, ces feux étaient liés à l'utilisation de pétards et de feux d'artifice par des particuliers.

Deux arrêtés préfectoraux pour le 14 Juillet

Deux arrêtés interdisent sur l’ensemble du territoire gardois, du samedi 13 juillet (00h00) au lundi 15 juillet (08h00) :