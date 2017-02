Six détenus invités au Prado de Bourges pour faire du basket

C'est une action très originale qui a été organisée ce jeudi au Prado de Bourges : une journée basket pour six détenus de la maison d'arrêt. Ils ont notamment échangé quelques ballons avec la capitaine des Tango Paoline Salagnac.

L'initiative est aussi rare qu'originale : inviter des détenus à faire du sport dans l'une des principales arènes sportives de la région. Ce jeudi, six détenus de la maison d'arrêt de Bourges ont passé la journée au Prado. Ils ont participé à des ateliers basket, en compagnie de leur moniteur de sport mais aussi avec la capitaine des Tango, Paoline Salagnac et leur entraîneur adjoint Jérôme Authier.

Un dispositif conséquent

Initiée par la maison d'arrêt, en collaboration avec le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) et avec plusieurs associations intervenant en milieu carcéral telles que le CODES (Comité Départemental d'Education pour la Santé), la journée a nécessité des mois de préparation. Il a notamment fallu que le juge d'application des peines accorde une permission de sortie à chacun des participants, quatre hommes et deux femmes, condamnés à des peines moyennes (ils sont tous libérables d'ici l'année prochaine).

Une bouffée d'oxygène pour les détenus

Priscilla n'est pas vraiment sportive, elle était surtout motivée à l'idée de quitter les quatre murs de la prison : "C'est extraordinaire, raconte la jeune femme âgée de 23 ans, ça fait plus que du bien. En prison, on est toutes les unes sur les autres, là on a pas mal d'espace". Sur le terrain, les détenus jouent avec de nombreux accompagnateurs, des travailleurs sociaux, ils disputent aussi des matches mixtes, alors qu'en détention les activités mêlant hommes et femmes sont très rares.

Un objectif : préparer la réinsertion

La sortie avait un but pédagogique : transmettre aux détenus les valeurs du sport et préparer leur sortie. "Ce n'est pas une fleur qu'on leur fait, insiste Malika Naal, infirmière psychologue à la maison d'arrêt, c'est un outil de réinsertion. Ca permet de faire un travail sur l'estime de soi et la cohésion. Au début de la journée, ils étaient très timides, presque déstabilisés par le fait de sortir de leur environnement ordinaire. Au bout de quelques heures, on constate qu'ils sont plus détendus, plus dans l'échange".