Six églises de la Vienne cambriolées au mois de novembre

Dans la Vienne, les églises de six communes ont été touchées par des cambriolages au mois de novembre, notamment à Jazeneuil et Neuville-de-Poitou. Le ou les voleurs ont dérobé des objets religieux comme des calices et des ciboires. Des enquêtes sont en cours.

Des calices, des patènes et des ciboires ont été dérobés dans ces six églises de la Vienne.

La préfecture de la Vienne a alerté le 16 décembre sur une série de vols dans des églises et des sacristies de la Vienne. Au mois de novembre, six églises ont été touchées sur les communes de Vicq-sur-Gartempe, Bonneuil-Matours, Usson-du-Poitou, Jazeneuil, Neuville-de-Poitou et Saint-Pierre-de-Chauvigny.

A chaque fois, le ou les voleurs repartent avec des calices, ces coupes pour le vin, des patènes, ces assiettes pour les hosties ou des ciboires, ce sont des vases pour les hosties. Ce sont des objets religieux souvent sans grande valeur marchande.

Un cambriolage par effraction à Bonneuil-Matours

A Bonneuil-Matours par exemple, au nord-est de Poitiers, tout s'est déroulé dans la nuit du 17 au 18 novembre. "Il y a eu effraction pour rentrer dans la sacristie et là, des calices ont été volés. En plus, à l'intérieur de la sacristie, dans une armoire qui n'est pas fermée, ils ont pu prendre une clé pour aller ouvrir le tabernacle et prendre également un ciboire", décrit Claude Bertaud, conseiller municipal et comptable de la paroisse. Il s'est rendu sur place dès le 18 novembre au matin.

La paroisse a donc porté plainte. La porte de la sacristie a été réparée et des mesures sont en train d'être prises pour éviter de nouveaux vols. Certains objets vont être déplacés au presbytère où il y a désormais un prêtre présent. La sécurité sur la porte de la sacristie va aussi être renforcée avec une double fermeture.

Plus de vidéoprotection aux abords des églises ?

L'enquête se poursuit. Des photos des objets volés ont été envoyées aux forces de l'ordre pour pouvoir les identifier et les restituer s'ils sont finalement retrouvés. C'est la même procédure pour tous ces vols commis dans la Vienne. La préfecture du département indique que la gendarmerie s'est aussi rapprochée du Diocèse pour déployer, entre autres, de la vidéoprotection aux abords des églises.