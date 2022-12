Six enfants et deux adultes blessés légèrement dans un accident de manège au marché de Noël de Montpellier

Six enfants et deux adultes ont été blessés légèrement dans un accident de manège samedi soir au marché de Noël de Montpellier. Il y a eu un problème technique et une pièce s'est cassée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.