Attaque au couteau à Annecy : six victimes blessées, dont quatre enfants en urgence absolue

L'homme de 31 ans qui a attaqué six personnes et fait quatre blessés graves, dont des enfants, a été arrêté quelques minutes après le drame.

Une attaque au couteau a fait six blessés, ce jeudi matin, à Annecy, en Haute-Savoie. Un homme s'en est pris à un groupe d'enfants en bas âge, dans une petite aire de jeux dans le secteur du Pâquier, cette vaste promenade de sept hectares de pelouse qui borde le lac d'Annecy.

L'essentiel

Un homme a attaqué un groupe d'enfants avec un couteau. Âgé de 31 ans, il a été arrêté avec une carte d'identité syrienne et est demandeur d'asile en situation régulière qui se revendique chrétien de Syrie;

Le dernier bilan officiel fait état de six blessés, dont quatre enfants, selon la préfecture de Haute-Savoie. Les enfants sont âgés de 22 mois à 3 ans. Parmi les victimes, cinq sont en urgence absolue et une en urgence relative. Un jeune Anglais et un jeune Néerlandais font partie des enfants blessés ;

Emmanuel Macron a dénoncé une attaque d'une "lâcheté absolue" ;

Selon la procureure de la République, il n'y a "aucun mobile terroriste apparent" ;

Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale, la Première ministre s'est rendue sur place ;

Une cellule d'information au public a été activée par le préfecture de Haute-Savoie au 04.50.33.61.33

Le fil de la journée

19h10. C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir suivi. Pour suivre les évènements, vous pouvez écouter la matinale de France Bleu Pays de Savoie, vendredi matin, ou cliquer sur cet article qui résume "Ce que l'on sait" .

18h50. Le maire condamne tout rassemblement. François Astorg a fermement condamné toute récupération politique, ou tout éventuel rassemblement alors que des réseaux ultranationalistes appellent à manifester à Annecy dans la soirée. "Je condamne totalement et sans aucun doute" a-t-il déclaré, quand ils ont fait un défilé à 40 personnes , je l'ai déjà fait. [NDLR En mai dernier un défilé -non autorisé- de militants nationalistes avait suscité de vives indignations ]. Je le redis : ce comportement le racisme et la haine que cela véhicule est insupportable. Et, s'il y a un rassemblement ce soir, je le condamne de toutes mes forces" a-t-il martelé. "Il va falloir être vigilants, c'est très clair" a-t-il aussi reconnu, "on a besoin d 'aide et d'accompagnement de l'État, face à ce type d'évènement et aussi sur les questions de sécurité".

François Astorg a également donné des nouvelles des enfants ce jeudi soir : ils sont sortis du bloc opératoire et "les dernières nouvelles étaient plutôt positives, mais comme les blessures étaient graves, ils sont toujours considérés comme en urgence absolue" a-t-il déclaré sur France Bleu Pays de Savoie.

Le maire d'Annecy, François Astorg, ce jeudi. © Maxppp - GREGORY ROS

18h10. Un couteau pliable. D'après la procureure d'Annecy, l'attaquant n'avait qu'une arme sur lui, qui a été retrouvée. Il s'agit "d'un couteau pliable de type opinel. Les auditions du mis en cause commencent, l'audition va permettre de comprendre ses motivations" a détaillé la procureure.

17h55. Aide psychologique. Des cellules d'écoute vont être mises en place dans les écoles a annoncé Hélène Insel, rectrice de l'académie de Grenoble. Une à côté de l'école Quai Jules Philippe et une pour les agents municipaux, a confirmé le maire François Astorg sur France Bleu Pays de Savoie. Une association d'aide aux victimes a été saisie par la procureure, une cellule d'aide aux victimes a également été mise en place à la préfecture, joignable au 04.50.33.61.33.

Un groupe de lycéens a assisté à l'attaque, ils étaient en sortie scolaire avec leur professeur de mathématiques et sont profondément choqués. "On a vu cet homme arriver, agresser les enfants puis essayer de prendre la fuite avant que la police et les secours ne l'interpellent. Dans un premier temps, on a reculé et pris de la distance avec l'assaillant, comme le reste de notre groupe. Et ensuite, avec trois autres camarades, nous sommes allés voir si on pouvait se rendre utiles auprès des victimes. Quand on est arrivés, les premiers secours étaient déjà là" a-t-il raconté sur France Bleu Pays de Savoie.

17h50. La procureure d'Annecy a aussi donné des nouvelles des victimes : cinq sont toujours en urgence absolue ce jeudi soir, un adulte a été blessé plus légèrement à l'arme blanche. Un mineur est hospitalisé à Genève et les trois autres enfants sont, ce jeudi soir, au CHU de Grenoble, après une première intervention chirurgicale à Annecy.

17h40. La procureure de la République a tenu une conférence de presse ce jeudi soir, aux côtés d'Yves Le Breton, le préfet de Haute-Savoie. Elle a tenu à préciser qu'il y avait une "unique scène criminelle" et que le parc du Pâquier a été rouvert jeudi soir, après une sécurisation des lieux . "En l'état, il n'y a pas de danger au sein de la ville d'Annecy, il n'y a aucune raison de penser qu'il y aurait un 2e auteur" a insisté la procureure d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, pour mettre fin aux rumeurs qui parcourent la ville.

17h17. Vingegaard en larmes. Le vainqueur de la 5e étape du Critérium du Dauphiné , ce jeudi, Jonas Vingegaard a tenu à avoir une pensée pour les victimes de l'attaque . "C'est sûr que je suis très heureux de l'avoir emporté, mais un jour comme aujourd'hui, avec ce qu'il s'est passé à Annecy, ça n'a pas vraiment d'importance. [Il s'interrompt, en larmes] Mes pensées vont vers toutes les familles" a-t-il déclaré sur la ligne d'arrivée, visiblement secoué.

17h00. La circulation est toujours difficile autour du Pâquier après l'attaque de ce matin et les visites ministérielles, à la préfecture, cet après-midi. Le Pâquier est resté interdit aux passants depuis ce matin, mais il vient de rouvrir à l'instant.

16h30. Récupération politique. La patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé, est au cœur d'une polémique après avoir demandé que "l'humanité" prenne le dessus sur les débats sur les retraites. L'échec de l'abrogation de la retraite à 64 ans a été entériné cet après-midi, après une séance enfiévrée à l'Assemblée Nationale. Les oppositions, de LFI, au PS, en passant par le RN, ont accusé Aurore Berger de de "récupérer" le drame d'Annecy, de "l'instrumentaliser", "d'une manière indigne", "indécente".

16h00. 📻 ÉMISSION SPÉCIALE - France Bleu Pays de Savoie reste en édition spéciale, à vos côtés, après ce drame qui a sidéré la Haute-Savoie et la Savoie. Nous serons en direct d'Annecy, ce jour, de 17h00 à 19h00. Vous pouvez nous appeler pour faire part de vos témoignages, de votre ressenti, notre antenne vous est ouverte au 0.806.00.10.10.

15h45. L'auteur a dit "au nom de Jésus Christ", en anglais, au moment de l'attaque** , d'après une vidéo des faits. Juste avant les faits, il a embrassé une croix chrétienne autour de son cou, croix que l'on a retrouvée ensuite sur lui.

15h37. Les quatre enfants blessés sont en état d'urgence absolu, a confirmé Line Bonnet-Mathis, tous victimes de blessures à l'arme blanche et tous hospitalisés autour d'Annecy et en Suisse. Ces victimes sont un enfant de 22 mois, deux enfants de deux ans et un enfant de trois ans. Un des adultes a aussi été plus légèrement blessé par arme blanche. Enfin, la sixième victime, un autre adulte, a été blessée, "dans un premier temps, de coups de couteau de l'auteur, puis, au moment de l'intervention des services de police, d'un tir d'arme à feu" a détaillé la procureure de la République.

D'après Xavier Roseren, député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie, "les enfants ont pu être dispatchés, deux à Annecy, un à Grenoble et un à Genève, où l'on a eu les meilleurs soins possibles sur la région" a-t-il déclaré sur France Info. L'élu attire aussi l'attention sur les écoles qui se trouvent à proximité du lac et du lieu de l'attaque. "Il y a des enfants qui ont vu" ce qu'il s'est passé. "C'est un vrai traumatisme. Donc il sera nécessaire dans les prochains jours de prendre en charge ces enfants dans les écoles, de leur expliquer et puis surtout de les faire parler" après "un traumatisme pareil".

15h35. Une enquête est en cours pour "tentative d'assassinat", confiée à la direction centrale de la police judicaire. Le suspect est en gardeà vue dans les locaux de la police du commissariat d'Annecy.

15h25. "Aucun mobile terroriste apparent". D'après Élisabeth Borne, l'attaquant n'a pas d'antécédents judicaires, n'est connu d'aucun service de renseignement et n'a pas d'antécédents psychiatriques. Il n'y a "aucun mobile terroriste apparent", selon la procureure. Il n'est "pas blessé ou très légèrement" et ses "motivations restent à déterminer" a ajouté la procureure, "ce qu'on sait c'est qu'on est face à quelqu'un sans domicile fixe, avec un parcours migratoire en Europe avec une demande d'asile qui lui a été accordée, mais pas par la France".

15h20. La conférence de presse commence avec Élisabeth Borne, la Première ministre et la procureure Line Bonnet-Mathis.

La Première ministre s'est rendue à Annecy dans la journée et a tenu la conférence de presse, aux côtés de la procureure d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

15h13. Un jeune Anglais et un jeune Néerlandais parmi les enfants blessés.

14h40. Élisabeth borne est arrivée sur place, à Annecy. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déjà arrivé, l'a accueillie.

Élisabeth Borne est arrivée à Annecy, en début d'après-midi, après l'attaque au couteau de ce jeudi matin. © Radio France - Anabelle Gallotti

14h23. Des images extrêmement choquantes. Sur les vidéos de l'attaque diffusées sur les réseaux sociaux, extrêmement choquantes, on voit l'homme, vêtu d'un short et d'un tee-shirt noirs, coiffé d'un foulard, errer autour de l'aire de jeux, puis courir après les enfants et les parents qui s'y trouvent, pour les poignarder. Un homme, vêtu de gris et de deux sacs à dos, attire alors son attention et se fait attaquer à son tour. Il se défend avec son sac à dos et poursuit l'homme, l'interrompant à plusieurs reprises alors que l'attaquant se jette sur une double poussette dans laquelle se trouvent deux enfants. L'homme au sac à dos le poursuit encore, faisant fuir l'attaquant et, finalement, le forçant à quitter l'aire de jeux.

L'assaillant, sur cette vidéo, tient un couteau dans la main droite, juste à côté de l'aire de jeux où il poursuit une femme et l'enfant dans la poussette qu'elle tient. - Capture d'écran sur twitter

14h15. D'après les dernières informations, dans son dossier de demandeur d'asile, le suspect se présente comme "chrétien". Cette demande d'asile a été rejetée, puisqu'il avait déjà le statut de réfugié. Une croix a été retrouvée sur lui selon France Info. Il est âgé de 31 ans et non pas 32, comme dit dans un premier temps.

14h00. Une conférence de presse se tiendra à Annecy, à 14h45, à suivre en direct sur www.francebleu.fr

13h55. Des passants héroïques. Au moment de l'attaque, des passants, voyant l'homme agresser des enfants, ont tenté de le faire fuir après avoir compris ce qu'il se passait. Un homme et son collègue, agents d'entretien, ont tenté de l'arrêter et ont failli être blessés. Notre reporter a rencontré l'un d'eux.

13h47. Polémique sur l'immigration. Depuis que la nationalité et le statut de demandeur d'asile de l'attaquant ont été révélés, de nombreuses voix politiques s'élèvent pour demander un durcissement de la politique d'immigration. Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du Rassemblement national, a dénoncé l’"impuissance du gouvernement à protéger notre peuple et nos enfants". Le député d'Eure-et-Loir et président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, Olivier Marleix, a dénoncé, sur twitter "l'immigration massive incontrôlée tue. Plutôt que de nous lamenter à chaque nouveau crime, mettons enfin un coup d’arrêt à l’immigration de masse !".

13h28. Selon le dernier bilan, les enfants sont âgés de 22 mois à 3 ans, selon une source policière. Parmi les victimes, cinq sont en urgence absolue et une en urgence relative.

L'attaquant a blessé six personnes, dont quatre enfants en bas âge. © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA

12h47. Nouveau bilan. Selon la préfecture de Haute-Savoie, le bilan, ce jeudi midi, est de six victimes dont quatre enfants. Deux enfants sont blessés grièvement, deux autres "très grièvement" et deux adultes également. Tous ont été pris en charge à l'hôpital d'Annecy.

12h45. Un demandeur d'asile, inconnu de tous les fichiers. Le suspect est en mesure d'être entendu par les enquêteurs a appris France Bleu Pays de Savoie, cela veut donc dire qu'il n'a pas été blessé lors de son arrestation. Il a été arrêté avec une carte d'identité syrienne, il est demandeur d'asile : il a introduit sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 novembre 2022, en procédure normale. Entre temps, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède par une décision du 26 avril 2023. Il était régulier du point de vue de l'Union Européenne, selon une source proche du dossier. Le parquet national antiterroriste "étudie la situation" mais n'est "pas encore saisi" vient-on d'apprendre.

**12h30. La "carte postale" d'Annecy. **"Vous êtes vraiment au centre d'Annecy, au bord du lac. Le Pâquier, c'est vraiment la carte postale d'Annecy, là où vont tous les touristes. C'est là où les Annéciens aiment à se promener, c'est un endroit très bucolique, ce n'est vraiment pas un endroit où on peut imaginer un tel drame, c'est inimaginable" a expliqué Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie.

Le Pâquier est une large esplanade, située au bord du lac d'Annecy et très fréquentée. © Visactu

12h10. Les habitants d'Annecy sont sous le choc et les témoignages parlent d'une scène traumatisante. "Il a poignardé une petite fille puis un bébé dans une poussette".

12h00. "La Nation sous le choc". Emmanuel Macron a dénoncé, sur Twitter, une "attaque d'une lâcheté absolue". Pour le président de la République, "La Nation est sous le choc".

11h51. Virginie Duby-Muller, députée Les Républicains de la 4e circonscription de Haute-Savoie, s’est dite "bouleversée" et "sous le choc" sur franceinfo, "mes premières pensées vont pour les familles de ces enfants et des adultes qui les accompagnaient" a-t-elle déclaré. La députée a confirmé que l'auteur des faits était un "ressortissant syrien demandeur d'asile qui était en situation régulière. Il avait des papiers attribués par la préfecture de Grenoble", a-t-elle indiqué.

11h40. Selon des témoignages recueillis sur place par notre reporter, après l'attaque, l'homme a tenté de s'enfuir de l'aire de jeu et s'en est pris à une ou plusieurs personnes âgées, avant d'être interpellé très rapidement par la police.

À lire aussi Attaque au couteau à Annecy : en garde à vue, le suspect refuse de parler aux enquêteurs

La police et les secours sont rapidement arrivés sur place. © Radio France - Richard Vivion

11h39. Le maire d'Annecy a réagi sur Twitter. François Astorg dénonce une "effroyable attaque" et adresse "toutes mes pensées aux victimes et aux familles", il a également demandé au public "d'éviter le secteur du Pâquier pour le bon déroulement des opérations".

11h38. Selon un nouveau bilan, ce sont cinq personnes qui ont été blessées ce jeudi matin dans cette attaque au couteau. Parmi les victimes, quatre enfants en bas âge. Le pronostic vital est engagé pour deux enfants et un adulte a-t-on appris ce midi.

11h31. Dès la nouvelle de cette attaque connue, les réactions politiques ont été nombreuses. "L'effroi nous saisit tous", a tweeté la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, tandis qu'Éric Ciotti (LR) faisait état d'une "immense émotion et grande colère !". "L'enquête déterminera les conditions, mais il semble que l'auteur ait le même profil que l'on retrouve souvent dans ces attaques. Il faudra en tirer toutes les conséquences sans naïveté, avec force et en lucidité", a-t-il complété à l'Assemblée.

"Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miettes à devoir le vivre", a abondé de son côté Jean-Luc Mélenchon. "L'horreur. Émotion et colère", a écrit le patron des députés socialistes Boris Vallaud, sur le même réseau social. "Effroi et horreur", a réagi de son côté Marine Le Pen. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les faits se sont déroulés, Laurent Wauquiez (LR), a dénoncé de son côté "l'horreur, encore". "Cette attaque sur des enfants est le sommet de l'abomination", a-t-il ajouté, remerciant les "policiers pour le courage dont ils ont fait preuve en interpellant l'assaillant".

11h25. Une cellule d'information au public a été activée par le préfecture de Haute-Savoie à destination des habitants au 04.50.33.61.33

11h18. Un marginal, qui était dans les environs depuis plusieurs semaines. L'homme, âgé de 31 ans, a été arrêté avec une carte d'identité syrienne, il est demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers, a-t-on appris de source policière. D'après Christina, qui travaille dans le parc, "cet homme, c'est sûr, il était sur le Pâquier depuis environ deux mois. Il était là tous les matins, du matin au soir et tout le monde l'avait repéré un peu parce qu'il était tout seul. On se disait c'est qui, il est bizarre, mais par contre, il nous disait bonjour. Il ne nous parlait pas plus que ça, mais il nous disait bonjour. Il se lavait le matin sur le Pâquier. J'ai vu le premier enfant traversant la route qui était un bébé qui était plein de sang, je me suis dit tiens, il a dû se faire shooter par un vélo et, entre temps, il y avait un groupe de jeunes qui étaient sur le Pâquier et qui commençaient à être un petit peu en état de choc et qui disaient aux premières voitures de police d'aller plus loin. Et après il y avait des voitures de partout et je pense qu'ils ont eu un peu plus loin" a-t-elle raconté à notre reporter sur place, Richard Vivion.

11h14. "C'est un acte isolé" affirme Frédérique Lardet, présidente du Grand Annecy, sur France Bleu Pays de Savoie.

Le secteur du Pâquier, autour du lac d'Annecy, est totalement bouclé et les secouristes sont toujours sur place ce jeudi midi. © Radio France - Richard Vivion

11h09. Des témoignages glaçants. "On a vu une personne attaquer des enfants dans des jeux, des petits, manifestement c'était sa cible. Après des personnes ont essayé de l'effrayer, il s'est éloigné et la police est intervenue. Il parlait anglais. Au début, on a tous cru que c'était une mise en scène, mais avec les cris des gens, on se rend compte que c'est la réalité, le gars était confus" a raconté un témoin de la scène à France Bleu Pays de Savoie.

loading

11h00. D'après les témoignages recueillis sur place, l'homme qui a attaqué les enfants errait depuis plusieurs mois aux alentours du lac. Cet homme, décrit comme un marginal par les commerçants voisins, avait été repéré en train de se baigner dans le lac et de vivre dans la rue, dans les environs. D'après une source policière, l'homme est un Syrien, demandeur d'asile.

10h50. La Première ministre en route et une minute de silence à l'Assemblée. Une minute de silence va être observée à l'Assemblée nationale ont décidé ce jeudi matin les députés, à la demande de la présidente Yaël Braun-Pivet "pour eux, pour leurs familles", après cette "attaque gravissime". La Première ministre, Élisabeth Borne, est attendue sur place dans l'après-midi.

10h42. "Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été blessés par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. L'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. L'homme a été interpellé

Opération de police en cours sur le Pâquier, à Annecy. © Radio France - Richard Vivion

10h05. Secteur bouclé. La préfecture de Haute-Savoie a bouclé le secteur du Pâquier, cette large promenade de sept hectares de pelouse qui borde le lac d'Annecy et fait le lien entre le lac et le centre-ville, et où les Annéciens se promènent chaque jour. Ce parc, le jardin de l'Europe, est un parc très fréquenté situé sur les bords du lac d'Annecy, ombragé, est très prisé des habitants, il se situe au cœur de la vie de la ville. L'attaque a eu lieu sur cette aire de jeux réputée et habituellement très fréquentée.

09h45. Ce jeudi matin, vers 9h45, un homme a poignardé six enfants et un adulte dans le parc de jeux situé prés du Pont des amours, selon un bilan provisoire. Pour l'heure, trois pronostics vitaux sont engagés. Le secteur est bouclé, la préfecture demande de ne pas se rendre sur le Pâquier et les Jardins de l'Europe. D'importants moyens de police sont déployés. Les secours sont également sur place, notamment un hélicoptère.