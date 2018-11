Six enfants hospitalisés après une intoxication au monoxyde dans une école du Calvados

Six enfants et leur assistante scolaire ont été transportés à l'hôpital après avoir été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ce jeudi dans une classe de l'école primaire de Cordey près de Falaise (Calvados).

Cordey, France

Plusieurs intoxications au monoxyde de carbone ont été constatées en cette fin d'après-midi de jeudi dans la petite école de Cordey. Une commune située près de Falaise dans le Calvados. Six enfants ont dû être hospitalisés ainsi que leur assistante de vie scolaire. C'est un chauffage défectueux qui est à l'origine de cette intoxication, heureusement sans conséquences graves.

Nausées et maux de tête

Il est 16h environ, ce jeudi 8 novembre, lorsque l'institutrice de cette classe de 22 enfants de l'école élémentaire de Cordey décide d'appeler les pompiers. Le matin, déjà - explique le maire- un enfant s'était plaint de maux de tête et de nausées. Un enfant puis plusieurs autres ensuite dans l'après midi. Tous présentent les mêmes symptômes. L'assistante de vie scolaire, une femme de 33 ans, commence, elle aussi, à ne pas se sentir très bien. Lorsque les pompiers arrivent sur place, ils confirment, après examens, l'intoxication au monoxyde de carbone provoquée par deux chauffages au gaz défectueux.

6 enfants hospitalisés

Six enfants âgés de 7 et 8 ans sont transportés vers les hôpitaux de Falaise (14) et d'Argentan (61) pour être placés sous oxygène . Les autres sont évacués par quelques 22 pompiers vers la salle des fêtes du village. Des enfants et leur assistante "hors de danger" confirmait hier soir à France Bleu Normandie le maire de Cordey. Les émanations de monoxydes auraient, selon lui, été "faibles". Les deux appareils de chauffage en cause avaient , dit Roger Bisson, été contrôlés il y a un mois. Ce vendredi , l'école va rester fermée. Mais les enfants vont pouvoir être accueillis dans un autre établissement scolaire de Saint-Martin de Mieux, une commune voisine.