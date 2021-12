Six ex-gilets jaunes étaient jugés ce lundi 6 décembre à Dijon pour des dégradations commises il y a trois ans, le 1er décembre 2018 au cours d'une manifestation dans le centre ville. Ils écopent de peines de 10 à 12 mois de prison avec sursis et de nombreuses heures de Travaux d'Intérêt Général.

Six ex-gilets jaunes condamnés à Dijon, trois ans après une manifestation qui avait dégénéré

Cinq prévenus, quatre hommes et une femme, tous âgés entre la vingtaine et la trentaine d'années, comparaissaient ce lundi 6 décembre devant le tribunal correctionnel de Dijon. Le sixième prévenu était absent. Des prévenus très calmes dans l'ensemble, et tous visiblement choqués d'être là.

Des agissements sous le coup de la colère

La femme sanglote, par exemple lorsqu'elle prend la parole. "Je suis consciente que c'était très grave. J'ai agi sous le coup de la colère", se justifie t elle. Même constat pour les autres. Tout le monde a reconnu les faits. Les deux avocats tentent alors de justifier les gestes de leurs clients. "C'est sous le coup de l'adrénaline, l'effet de groupe." On parle aussi du salut d'un autre prévenu qui a respecté pendant trois ans son contrôle judiciaire.

Des propos qui n'ont pas vraiment convaincus la présidente du tribunal qui a condamné les prévenus à des peines de 10 mois et 12 mois de prison avec sursis. Le jugement est assorti d'une obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général allant de 140 à 175 heures selon les prévenus.

Les feux allumés par les gilets jaunes ce 1er décembre 2018, ont coûté un peu plus de 23 000 euros de préjudice à la mairie de Dijon.

Chacun des six prévenus a d'ailleurs une obligation d'indemniser la victime, en l'occurrence, la mairie de Dijon, sauf que la plainte n'a pas été jugée recevable. Les prévenus ne vont donc rien payer au final.