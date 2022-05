Six exilés assignent en justice la ville de Grande-Synthe

Les requérants contestent la destruction de leurs affaires à l'occasion de deux expulsions les 13 et 26 octobre 2021. Une audience a eu lieu ce mardi au tribunal de Dunkerque. Les exilés demandent 1500 euros pour le préjudice moral et matériel.

Les six requérants d'origine kurdo-iranienne contestent la légalité et les conditions d'exécution de deux expulsions ayant eu lieu le 13 et 26 octobre 2021 à Grande-Synthe. Les associations Utopia 56 et Human Rights Observers étaient présentes et pointent des "expulsions particulièrement violentes".

Des tentes lacérées

Les campements évacués se trouvaient sur des terrains appartenant à la municipalité. Le représentant des requérants, Maitre Jérôme Giusti, pointent plusieurs manquements : l'absence de signification des PV d'expulsion aux occupants, d'établissement d'un inventaire des biens présents, de sommation de les récupérer, ainsi que leur destruction immédiate.

"Ne pas signifier le procès verbal d'expulsion est un grief. Mes clients n'ont pas pu faire valoir leurs droits", indique Maitre Jérôme Giusti. Les associations ont constaté des tentes lacérées, des vêtements et médicaments saisis ce 13 et 26 octobre 2021.

"Il n'y a aucun grief"

Durant l'audience, Maître Justine Roels précise que rien ne prouvait que ces six requérants étaient présents sur le campement le 13 et 26 octobre derniers, "Aujourd'hui, on ne peut plus contester le bien fondé de cette ordonnance. Il était impossible d'obtenir l'identité des personnes visées, la requête est irrecevable." Maitre Justine Roels estime notamment que les biens saisis lors de ces deux expulsions étaient "des objets abandonnés sans valeur marchande. Il n'y a aucun grief."

La décision est mise en délibéré le 12 juillet.