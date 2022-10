Six femmes ont été interpellées ce mardi matin à Toulouse et Albi par la sous-direction antiterroriste et la direction centrale de la police judiciaire. Elles sont soupçonnées d'avoir séjourné dans des groupes terroristes en zone irako-syrienne et d'appartenir à l'entourage de la famille Merah.

Six femmes interpellées à Toulouse et Albi dans l'entourage de la famille de Merah

Six femmes sont actuellement en garde à vue à Toulouse et Albi. Elles ont été interpellées dans ces deux villes d'Occitanie ce mardi matin par des policiers de la sous-direction antiterroriste et de la direction centrale de la police judiciaire, avec l'aide du RAID. Ces femmes ne sont pas soupçonnées de projet d'action violente, selon une source proche de l'enquête, mais d'avoir séjourné au sein de groupes terroristes en zone irako-syrienne.

Ces séjours auraient eu lieu en 2013-2014. Les gardes à vue peuvent durer 96 heures au total. Certaines des suspectes ont déjà été auditionnées, avant ce mardi, par des enquêteurs. Des perquisitions vont avoir lieu à leurs domiciles, des investigations seront menées sur place.

Une source proche de l'enquête nous confirme que ces femmes appartiennent à l'entourage de la famille Merah, parmi lesquels Mohamed Merah le terroriste originaire du quartier des Izards, tué le 22 mars 2012 par le RAID à Toulouse, et son frère Abdelkader Merah condamné en 2020 à 30 ans de réclusion criminelle pour "complicité d’assassinats et de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs à caractère terroriste".