Six gilets jaunes interpellés à l'Isle sur le Doubs

Six hommes âgés de 35 à 60 ans ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi après-midi pour entrave à la circulation indique Etienne Manteaux, procureur de Besançon. L'un des gilets jaunes est également poursuivi pour rébellion.

L'Isle-sur-le-Doubs, France

Jeudi après-midi, plusieurs gilets jaunes ont été interpellés au rond-point de l'Isle sur le Doubs. Les gendarmes ont arrêté 6 hommes âgés de 35 à 60 ans, et suspectés d'entrave à la circulation. En effet, alors que la préfecture du Doubs avait demandé le démantèlement des cabanons, et fait évacuer le rond-point où se trouvaient les manifestants, plusieurs personnes se sont rendus à nouveau à ce même rond-point et auraient géné la circulation des automobilistes.

Un gilet jaune poursuivi pour rébellion

L'une des personnes interpellées a été placée en garde à vue pour rébellion, explique Etienne Manteaux, procureur de Besançon. Cet homme, âgé de 37 ans, avait déjà été interpellé la semaine dernière pour entrave à la circulation et devait être jugé pour ces faits début janvier. Le procureur de Besançon a demandé ce vendredi son placement en détention provisoire, avant une comparution immédiate lundi. Le juge des libertés et de la détention doit se prononcer dans la soirée.

De la simple amende au tribunal

Deux des personnes interpellées et placées en garde à vue feront l'objet d'une composition pénale : elles devront payer une amende. Deux autres comparaîtront pour entrave à la circulation selon la procédure simplifiée de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et une autre sera convoquée devant un juge unique.