Six hommes arrêtés après avoir volé une centaine d'objets en grès dans le Bas-Rhin et en Moselle

Par Lucile Guillotin et Olivier Vogel, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu Lorraine Nord

Six hommes, âgés de 20 à 52 ans, ont été interpellés en Moselle mercredi et jeudi sur commission rogatoire du juge d'instruction de Saverne. Ils sont soupçonnés d'avoir volés une centaine d'objets en grès ces cinq derniers mois dans le Bas-Rhin et en Moselle.