Ils n'hésitaient pas à frapper leurs victimes lors de leurs braquages. Six hommes viennent d'être arrêtés après des braquages violents dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône.

Six hommes arrêtés après des braquages violents dans le Gard

Ils braquaient avec des armes à feux pour parfois trois fois rien. Six hommes viennent d'être arrêtés et mis en examen pour des faits qui remontent à l'été dernier dans le sud de la France. En août 2020, à Meynes (Gard), ils avaient notamment roué de coups et blessé par balles un maraîcher, devant sa famille. Ils avaient emporté des bijoux.

Ils ont aussi commis des braquages dans un supermarché à Éguilles, près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). L'une de leurs autres victimes est un pianiste qui sortait du festival de La Roque d'Anthéron.

Les auteurs des crimes ont pour la plupart de lourds antécédents judiciaires. Deux d'entre eux étaient déjà en cavale. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. Une personne est encore recherchée.