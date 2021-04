Six hommes condamnés après un cambriolage ultra-violent près du Mans

Six hommes ont été condamnés cette semaine à des peines allant de 16 à 24 mois de prison par le tribunal judiciaire du Mans. Mi-mars, cinq d'entre eux s'étaient introduits chez une connaissance en pleine nuit et l'avaient rouée de coups pour lui voler du matériel hi-fi et de l'électro-ménager.