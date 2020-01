Six hommes interpellés suite à des dizaines de cambriolages en Loire-Atlantique, Vendée et Morbihan

Six hommes ont été interpellés ce lundi 20 janvier dans l'agglomération nantaise. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à 83 cambriolages et vols en Loire-Atlantique, Vendée et dans le Morbihan. Les gendarmes de la brigade de recherches de Pornic ont enquêté pendant plusieurs mois.

Loire-Atlantique, France

Pour arriver à ces interpellations, les gendarmes de la brigade de recherches de Pornic ont enquêté pendant plusieurs mois sur des vols et cambriolages à répétition notamment dans le pays de Retz entre octobre 2018 et octobre 2019. Au total, ils ont recensé 83 faits. Des cambriolages dans des résidences et dans des commerces ainsi que des vols de voitures et dans les véhicules. L'un des suspects aurait également refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de gendarmerie. Les suspects auraient surtout agi dans le Pays de Retz et dans l'agglomération nantaise mais aussi en Vendée et dans le Morbihan.

Trois hommes incarcérés

Lundi 20 janvier, 80 gendarmes ont été mobilisés pour procéder aux interpellations. Les gendarmes de Pornic ont reçu le soutien de leurs collègues de Rezé, de Nantes et de Saint-Nazaire. Six hommes, âgés d'une vingtaine d'années à 49 ans ont été arrêtés dans l'agglomération nantaise à Bouguenais et Saint-Jean-de-Boiseau. Tous ont été placés en garde à vue et présentés devant le magistrat instructeur au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Trois d'entre-eux ont été incarcérés en attendant leur jugement.