Six hommes jugés ce jeudi pour un car-jacking à main armée à Saint-Pierre-des-Corps

Ils avaient tenté de voler une voiture de luxe, à Saint-Pierre-des-Corps. Six hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Tours, ce jeudi après-midi. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'organisation d'un car-jacking, un vol à main armée d'une BMW X5, le 15 juin 2020. Deux sont poursuivis pour vol aggravé, l'un pour complicité et les trois autres pour recel.

Le conducteur de la BMW menacé avec un pistolet

Ce matin de juin 2020, un Corpopétrussien, propriétaire d'une BMW X5, monte dans sa voiture. A peine parti, deux hommes sautent sur le véhicule, l'obligent à s'arrêter. Ils le menacent ensuite avec un pistolet, le font sortir de l'habitacle et le jettent violemment au sol, avant de s'enfuir à bord du SUV.

Les deux agresseurs tentent alors de cacher le véhicule, le temps de le vendre. Le SUV est estimé entre 66.000 et 99.000 euros à l'argus. Finalement, les policiers retrouvent la BMW avec une fausse plaque d'immatriculation, quartier de la Bergeonnerie à Tours.

Jusqu'à dix ans de prison ferme encourus

A la barre ce jeudi, les deux voleurs présumés, âgés de 19 et 20 ans. Le plus vieux encourt jusqu'à dix ans de prison ferme. Le plus jeune, mineur au moment des faits, a lui été condamné par le juge des enfants à quatre ans de prison ferme. Il est tout de même présenté au tribunal correctionnel, pour fixer les dommages et intérêts dus à la victime et partie civile.

Pour les quatre autres prévenus, âgés de 20 à 24 ans et poursuivis pour complicité ou recel, le tribunal devra déterminer leurs responsabilités et leur degré d'implication dans ce car-jacking.

La victime ne devrait pas être présente à l'audience, toujours sous le choc, selon son avocat, contacté par France Bleu Touraine.