Six hommes jugés pour le viol de deux jeunes femmes sur le parking d'une discothèque à Toulouse

Les faits remontent à la nuit du 23 au 24 janvier 2016. Six hommes comparaissent à partir de ce 10 janvier devant la cour criminelle départementale de Haute-Garonne. Ils sont accusés d'avoir violé deux jeunes femmes de 19 et 20 ans à la sortie d'une boite de nuit quartier Montaudran à Toulouse. L'affaire a failli ne pas arriver jusque devant les tribunaux, le juge d'instruction avait conclu à un non-lieu avant que les parties civiles ne gagnent en appel. La question de l'expression du consentement est au cœur de ce dossier.

"Ils ont profité de leur vulnérabilité due à l'alcool"

Pour maître Muriel Amar-Touboul avocate d'une des deux parties civiles, il n'y a pas de doute possible, ces jeunes femmes ont vécu un calvaire et n'étaient absolument pas consentantes :

Les faits sont horribles, c'est un viol en réunion pendant pratiquement toute une nuit - maître Amar-Touboul

L'avocate du barreau de Toulouse enchaîne : "ce sont deux jeunes filles qui on été happées, six hommes ont profité de leur vulnérabilité due à l'alcool". Maître Amar-Touboul argumente : "on ne peut pas dire qu'il y a consentement quand on est hors d'état de manifester la volonté de. Et on ne peut pas imaginer que la victime soit d'accord pour une agression par six auteurs. C'est l'évidence, mais parfois l'évidence est difficile à faire passer".

Maître Muriel Amar-Touboul avocate d'une des deux parties civiles. © Radio France - Pascale Danyel

Rappel des faits

C'est l'histoire de deux copines qui passent la soirée à trinquer et qui décident de la prolonger en boîte de nuit. Ivres, elles ont du mal à rester debout et le portier de l'After Play leur refuse l'entrée.

C'est sur le parking de la discothèque que tout bascule. Un garçon propose de les ramener en voiture, l'une des deux copines se retrouve à l'arrière d'un véhicule la robe relevée, l'autre se fait emmener à l'arrière de la discothèque où s'enchaînent les relations sexuelles. Sur les sept hommes suspectés de viol un seul voit les poursuites contre lui abandonnées. Les accusés affirment que les jeunes femmes étaient consentantes.

Le procès doit se terminer le 17 janvier. Il pourrait se tenir à huis clos à la demande des parties civiles.