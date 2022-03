Six hommes mis en examen après des meurtres aux Izards en 2020

L'office antistupéfiants à Toulouse et la police judiciaire ont interpellé six hommes, dont quatre à leurs domiciles, dans le cadre d'enquêtes suite aux règlements de compte dans le quartier des Izards en 2020. Deux homicides par armes à feu avaient eu lieu en août et en septembre.

Le procureur de la République de Toulouse communique sur un gros coup de filet de la part des enquêteurs de l'Ofast (office antistupéfiants) et de la Brigade de recherches et d'intervention de la police judiciaire de Toulouse. Ils ont ont procédé à l'arrestation, le 15 mars, de six hommes suite à des règlements de compte dans le quartier populaire des Izards en 2020 à Toulouse. Deux homicides par arme à feu étaient survenus le 24 août 2020 et le 7 septembre 2020 au même endroit.

Trois juges d'instruction ont dirigé les enquêtes, visant aussi des faits de trafic de stupéfiants en bande organisée et des faits de blanchiments. C'est dans le cadre d'une coopération avec la Belgique et les Pays-Bas que les enquêteurs ont pu exploiter les communications des malfaiteurs.

Des suspects âgés de 24 à 43 ans mis en examen

Deux des hommes arrêtés, âgés de 38 et 43 ans, ont été mis en examen vendredi pour homicide en bande organisée et tentative d'homicide en bande organisée en récidive. Deux autres, de 24 et 40 ans, déjà détenus dans un autre dossier de blanchiment, ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée, en récidive. Deux des derniers mis en cause ,de 31 et 35 ans, ont eux été mis en examen, ce vendredi, dans le cadre du trafic de stupéfiants dans le quartier des Izards. Tous ont été placés en détention provisoire. "Les enquêtes ont permis des arrestations en Europe et au-delà", précise le procureur de la République de Toulouse.

Saisie de drogue, d'argent liquide et de montres de luxe

Plus de 150 000 euros ont été saisis lors de perquisitions, des montres de marque, des bijoux, plusieurs véhicules automobiles, 1,4kg de cocaïne et 10 kg de cannabis, trois armes de poing (des pistolets automatiques) et leurs munitions. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres auteurs ou complices des faits d'homicides, de blanchiment ou de trafic de stupéfiants.