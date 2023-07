Six incendies en quelques heures dans le nord du Vaucluse

Six incendies se sont déclenchés en quelques heures dans le nord du Vaucluse à Sainte-Cécile-les-Vignes, Buisson, Villedieu mais aussi dans le sud de la Drôme à Tulette et Mollans-sur-Ouvèze. La majorité ont eu lieu entre 19h30 et 22h jeudi 6 juillet. Face cette multiplication des départs de feux, les maires des communes concernées sont inquiets : des indices laissent penser à des feux d'origine criminelle.

"C'est curieux car un des feux est parti d'un coin très très isolé et en plus, ça s'est passé la nuit", explique Joël Bouffies, le maire de Villedieu. Les gendarmes enquêtent pour retrouver un potentiel incendiaire.

Le maire de Villedieu lance aussi un appel : "Je ne suis pas pour la délation, mais là, il y a mise en danger de la vie d'autrui donc si quelqu'un voit quelque chose de suspect, une voiture ou autre, il faut le signaler."