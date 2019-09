Six infractions pour un même automobiliste à Pontivy

Pontivy, France

Samedi, les gendarmes arrêtent un véhicule sur l'avenue Napoléon 1er à Pontivy dans le Morbihan. Son conducteur sort et se dirige vers les gendarmes en titubant, il sent fortement l'alcool. Dans le vice-poche de la portière, les gendarmes trouvent une canette de 50 cl de bière ouverte.

L’alcool est l'un des six infractions constatées car : le véhicule n'était pas assuré, le changement de propriétaire n'était pas déclaré, le contrôle technique n'était plus valide, le véhicule fait l'objet d'une immobilisation judiciaire depuis mai 2018. L'automobiliste lui, avait 0,57 g d'alcool par litre d'air expiré... et n'avait pas le permis. Il sera prochainement jugé à Lorient.