Six interpellations après des violences urbaines dans la cité de la Présentation à La Seyne-sur-Mer

Six personnes ont été interpellées ce mardi pour leur implication présumée dans des violences urbaines qui ont eu lieu dans la cité de la Présentation à La Seyne-sur-Mer (Var) le même jour dès la fin d'après-midi et pendant plusieurs heures. Des policiers ont été blessés et des véhicules endommagés.

C'est un quartier certes connu pour son trafic de stupéfiants, mais qui n'avait pas été secoué depuis plusieurs années par une telle flambée de violence à l'égard des forces de l'ordre. Deux policiers municipaux et deux fonctionnaires de police ont été blessés ce mardi lors d'émeutes qui se sont déroulées dès la fin d'après-midi dans la cité de la Présentation à La Seyne-sur Mer. Six personnes, déjà très défavorablement connues, ont été interpellées et placées en garde à vue.

C'est l'arrivée dans le quartier d'un équipage de la police nationale, à la poursuite d'un conducteur de scooter qui venait de refuser de s'arrêter et qui s'est réfugié dans la cité, qui a déclenché cette flambée de violence. Le premier véhicule est tout de suite pris pour cible par plusieurs individus. Des renforts arrivent et c'est désormais une trentaine d'hommes, "de tous les âges, même des pères de famille" indique une source proche du dossier, qui jettent des pavés et des pierres en direction des policiers. Les forces de l'ordre préfèrent reculer.

Mais reculer, non pas pour abandonner, mais pour attendre d'autres renforts. Avant l'arrivée de la section d'intervention et de la brigade anticriminalité, les fauteurs de trouble installent des barricades aux entrées et sorties de la cité. Certains brûlent un engin de chantier. L'effectif étant désormais plus conséquent, les policiers reprennent la charge et interviennent une nouvelle fois sous les pavés et les menaces de mort. Un pare-brise explose sous la violence du choc.

Deux policiers nationaux sont blessés, deux policiers municipaux n'en sortent pas non plus indemnes. Le matériel est bien abîmé. Mais les violences urbaines ont cessé en début de soirée avec l'interpellation de six personnes, mises en cause régulièrement pour leur implication dans le trafic de stupéfiants qui gangrène aussi ce quartier.

Un quartier malgré tout plutôt calme. Sauf ce mardi soir. La raison de cet embrasement n'est pas encore connue. Mais ces dernières semaines, les opérations de police menées par le commissariat de La Seyne-sur-Mer se sont multipliées sur le secteur pour mettre un terme, ou tout du moins freiner le commerce juteux des dealers. Une pression trop importante des forces de l'ordre que les trafiquants n'ont, peut-être, plus supportée.