Six jeunes arrêtés dans une voiture volée près du circuit du Mans

En plein contrôle routier, près du circuit du Mans, la police a interpellé six jeunes, donc cinq mineurs, dans un monospace volé, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre 2020. Le conducteur, mineur, n'avait pas le permis.

L'attitude du véhicule a mis la puce à l'oreille des policiers en train d'effectuer un contrôle routier dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre, près du circuit Bugatti, dans le sud du Mans. Ils ont vu un monospace Scénic s'approcher, couper ses feux et faire demi-tour.

Les agents l'ont alors pris en chasse et arrêté. A l'intérieur, six jeunes hommes, dont un seul est majeur. Et ce dernier n'est pas au volant. Le conducteur est mineur, donc sans permis.

Après vérification, la police s'aperçoit que la voiture a été volée. Les six larrons ont donc passé la nuit en garde à vue, en attendant que leurs parents viennent les chercher.