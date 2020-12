Six jeunes hommes interpellés début décembre sont soupçonnés d'avoir dérobé 4.500 litres de gasoil dans le Calaisis et le Boulonnais, en 2019. Poursuivis pour vols agravé, vol en réunion et recel, ils seront jugés en mars au tribunal de Boulogne-sur-mer.

Six jeunes arrêtés pour avoir dérobé 4.500 litres de carburant dans le Calaisis et le Boulonnais

La fin d'une enquête de gendarmerie de plus d'un an dans le Calaisis et le Boulonnais. Six hommes âgés de 22 à 26 ans ont été interpellés le 1er décembre pour avoir dérobé du carburant en grande quantité : entre juin et octobre 2019, ils sont soupçonnés d'avoir volé 4.500 litres de gasoil dans les communes de Guînes, Licques, Landrethun-le-Nord, Ermelinghem, Saint Tricat, Rinxent, Les attaques et Marquise.

A chaque fois, leur mode opératoire était le même. Les suspects siphonnaient les réservoirs de poids-lourds.

Bidon et entonnoir

Le groupe a pu être confondu grâce à un signalement fait à la gendarmerie. Une victime présumée a en fait aperçu un homme muni d'un bidon et d'un entonnoir à proximité de son camion.

L'homme a ensuite pris la fuite avec deux autres personnes à bord d'une Peugeot 406, au phare arrière gauche cassé.

Grâce à ces détails, la gendarmerie a lancé des surveillances nocturnes à proximité du domicile du suspect et sur des aires de stationnement de poids-lourds.

Procès le 25 mars

Ces opérations n'ont rien donné, mais en collaboration avec le commissariat de police de Calais, les militaires ont finalement fait le rapprochement avec une équipe de voleurs de gasoil bien connue dans le secteur.

Les six suspects - originaires de Calais, Longuenesse et Guînes - ont reconnu les faits en garde à vue.

Ils seront jugés le 25 mars au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer pour vol aggravés de carburant, recel et vol en réunion.