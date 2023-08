Six jeunes blessés dans un accident de la route au sud des Landes

Un grave accident de la route hier soir à la limite entre Landes et Pays basque. Vers 23h, sur la commune de Oeyregave au sud de Peyrehorade, deux voitures se sont percutées. Un choc frontal sur la route de Bidache, la RD19. Six jeunes de 18 à 20 ans, trois garçons, trois filles, ont été blessés. Parmi eux, deux jeunes femmes de 18 et 19 ans sont gravement touchées, au bassin et au visage.

ⓘ Publicité

Trois victimes à l'hôpital

Elles ont été hospitalisées, ainsi qu'une troisième victime plus légèrement blessée, qui souffre de douleurs au dos. Un jeune homme de 20 ans, choqué, a été pris en charge par les gendarmes sur place, une jeune femme par sa famille.

Selon les gendarmes, les premiers tests effectués sur les conducteurs révèlent qu'ils n'étaient pas alcoolisés au moment de l'accident, ce qui éloigne la thèse d'un retour de feria.