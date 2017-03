Six jeunes interpellés après des dégradations en série à Lisieux

Ils ont expliqué que c'était pour leur plaisir : 6 jeunes ont été interpellés par la police entre la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin pour une série de dégradations à Lisieux. Ils ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit.

Il est à peu près minuit dans la nuit de samedi à dimanche quand un riverain observe un bien curieux manège chemin de lourdes, dans le quartier de Hauteville à Lisieux. Un groupe de jeunes, portant des capuches, qui commence à grimper sur un balcon, cassent une vitre et d'autres objets. Mais ils ne s'arrêtent pas là : un peu plus loin, route de Paris, ils 'attaquent à un petit garage de voitures anciennes et dégradent un véhicule. Les policiers décident d'appeler des renforts de la brigade anti-criminalité (BAC) départementale et une équipe cynophile.

Une vingtaine d'actes de vandalisme en quelques jours

Vers 0h40, trois jeunes sont interpellés. Le reste de la troupe est arrêté dimanche matin, à 10h20. Parmi eux, deux majeurs, âgés de 23 et 20 ans. Les quatre autres ont entre 16 et 13 ans, tous originaires du quartier. Placés en garde à vue, ils ont reconnu une vingtaine d'actes de vandalisme : des voitures détruites, des rétroviseurs arrachés et même le car du club de football de Lisieux caillassé il y a quelques jours. A cette occasion, la police scientifique avait récupéré des traces ADN sur les pierres jetées contre le véhicule.

Six jeunes qui ont également déclaré qu'ils étaient partis pour continuer leurs virées de dégradations, que c'était pour leur plaisir. L'enquête se poursuit. Les victimes continuent de se manifester auprès des policiers.